Filha de Gugu, Sofia Liberato impressiona ao exibir antes e depois do seu corpo

Sofia Liberato, que é uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, revela as mudanças em seu corpo após mudar o seu estilo de vida

Filha do apresentador Gugu Liberato, Sofia Liberato surpreendeu ao mostrar imagens de antes e depois do seu corpo. Ela passou por uma reeducação alimentar e aderiu aos exercícios físicos nos últimos tempos. Com isso, a jovem emagreceu e definiu a sua silhueta.

Na quinta-feira, 26, Sofia exibiu um vídeo com imagens de antes e depois da mudança em seu físico.

"Muito louco como aquela “escapadinha” da dieta no dia a dia pode mudar o seu corpo! No primeiro video eu estava inchada e desanimada porque ja tinha passado um mês que estava seguindo minha nova dieta e não tinha visto muito resultado. Mas a razão que não tinha visto resultado era por que eu sempre dava aquelas “beliscadinhas” no dia. O segundo video é o resultado depois de 2 messes que comecei a seguir a dieta certinho, sempre acompanhada com um treino!", disse ela, que é irmã gêmea de Marina Liberato.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sofia Liberato (@sofi_liberato)

Sofia Liberato mostra sua nova casa

A jovem Sofia Liberato, que é uma das filhas gêmeas do apresentador Gugu Liberato, está em um novo lar! Ela se mudou junto com seu namorado, Gabriel Gravino, nesta semana e está radiante com a novidade. Vivendo nos Estados Unidos, ela contou que está vivendo em uma nova mansão e já mostrou um detalhe do novo lar para os fãs.

Há pouco tempo, a influencer exibiu um vídeo do processo de mudança. Ela mostrou o amado colocando os itens no caminhão de mudança, a chegada deles na nova casa e a felicidade ao entrar na área social do local.

“Nosso novo lar”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs demonstraram a torcida pelo sucesso na nova fase da vida dela. “Que Deus abençoe seu novo lar”, disse um internauta. “Parabéns! Merece muito”, afirmou outro. “Que vocês sejam imensamente felizes!”, comentou mais um.