Filha de Gerson Brenner mostra fotos de antes e depois: ‘Diferente'

Filha do ator Gerson Brenner, a jovem Vica Brenner, de 25 anos, refletiu sobre as mudanças em seu corpo nos últimos anos. Em um post nas redes sociais, ela comparou fotos de antes e depois do seu visual e falou sobre os desafios que enfrentou em sua vida pessoal.

Vica contou que já teve problemas de saúde por causa da busca pela magreza e que decidiu assumir suas curvas depois melhorar sua saúde mental.

"Estamos acostumadas a ver um antes x depois diferente, mas nas fotos em que eu estava magra, eu também estava doente. Mesmo sem sinais visíveis, eu sofria de hipoglicemia, bulimia, distorção de imagem, compulsão alimentar e depressão. Além disso, tinha uma obsessão por ver os números na balança diminuírem, recorrendo a qualquer dieta “milagrosa” para alcançar isso", disse ela.

E completou: "Por isso é tão importante realizar check-ups e cuidar da saúde, não se limitando apenas ao peso na balança, sabe? Hoje, por exemplo, me alimento perfeitamente bem, meus exames estão incríveis, faço exercício físico e ESTOU SAUDÁVEL!".

O que aconteceu com Gerson Brenner?

Destaque na novela 'Corpo Dourado', da Globo, o ator Gerson Brenner teve sua carreira interrompida após ser vítima de uma tragédia quatro dias antes de finalizar a trama como intérprete do eterno 'Jorginho'. O ator estava a caminho do Rio de Janeiro quando foi alvo de uma emboscada no dia 17 de agosto de 1998, na rodovia Ayrton Senna, em São Paulo.