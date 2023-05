Fernanda Rodrigues faz mudança radical no cabelo: 'Nova personagem'

Fernanda Rodrigues se despede do cabelo curto e passar por transformação de 20 horas no salão de beleza

A atriz Fernanda Rodrigues (43) está com novo visual! A estrela passou por uma longa transformação em seu cabelo para fazer a caracterização para uma nova personagem. A artista contou que ficou cerca de 20 horas no salão de beleza para finalizar a mudança, que foi dividida em três etapas.

Na primeira parte, a atriz se despediu do cabelo loiro ao tingir os fios de castanho. Logo depois, ela colocou o megahair. Para finalizar, na última etapa, ela fez mechas loiras para finalizar a cor dos fios.

“Foram mais de 20 horas de processo em três dias intensos... Mas o resultado valeu a pena! Eu amei! Feliz com a minha nova personagem nascendo!”, disse ela na legenda.

Depois de se dedicar à carreira de apresentadora no GNT, ela está cotada para voltar às novelas em breve. De acordo com a colunista Patricia Kogut, Fernanda Rodrigues foi convidada para o elenco da novela Fuzuê, próxima trama das 7 da Globo. A artista deverá estar no núcleo central da história.

Vale lembrar que Rodrigues está longe das novelas desde que atuou em O Outro Lado do Paraíso, de 2018.

Fernanda Rodrigues fala do casamento com Raoni Carneiro

Em entrevista na Revista CARAS, Fernanda Rodrigues falou sobre a sua cerimônia de casamento com Raoni Carneiro após 14 anos de relacionamento.“Quando a gente começou a namorar, engravidei muito rápido e nós já viramos uma família. Então, a vida foi indo, as prioridades foram mudando e não tínhamos essa vontade de fazer uma festa de casamento. Minha filha começou a cobrar e falou que tínhamos que comemorar. Fez todo sentido realizarmos isso agora, com os filhos junto com a gente! Foi muito especial! O objetivo foi celebrar nosso amor depois desses 14 anos juntos. Todas as demonstrações de amor em um casamento longo fortalecem a união e isso, com certeza, aconteceu com a gente”, comemora Fernanda, que ainda é mãe de Bento (6).

“Eu nunca sonhei com isso. Mas na hora pareceu um grande sonho mesmo. Fui criando esse desejo durante o processo de organização e foi uma delícia essa parte de colocar ideias em prática. Portugal tem um significado muito importante na nossa história. Tem uma energia única. Sabia que, se acontecesse, teria que ser ali. Achei que não ia aguentar de chorar. Ter os frutos do nosso amor ali, vibrando com a gente, foi especial. Quem não se casou com os filhos presentes, se case de novo. Eu recomendo!”, avisa ela, durante conversa exclusiva com CARAS, no Rio de Janeiro, após regressar de Portugal.