Os intensos laços de amor da estrela Fernanda Rodrigues

Orgulhosa diante da família que construiu, a atriz Fernanda Rodrigues planeja volta à TV

A vida tem sido intensa para Fernanda Rodrigues (43). Com mais de 30 anos de carreira e feliz em seu relacionamento de 14 anos com Raoni Carneiro (40), a atriz se orgulha da trajetória na vida pessoal e profissional. Construir essa história, porém, fez com que ela adiasse alguns planos. Oficializar a união, por exemplo, nunca foi um sonho, mas, após um pedido da filha Luísa (12), o casal celebrou o amor que os une em grande estilo: em Portugal e sob os olhares de familiares e amigos.

“Quando a gente começou a namorar, engravidei muito rápido e nós já viramos uma família. Então, a vida foi indo, as prioridades foram mudando e não tínhamos essa vontade de fazer uma festa de casamento. Minha filha começou a cobrar e falou que tínhamos que comemorar. Fez todo sentido realizarmos isso agora, com os filhos junto com a gente! Foi muito especial! O objetivo foi celebrar nosso amor depois desses 14 anos juntos. Todas as demonstrações de amor em um casamento longo fortalecem a união e isso, com certeza, aconteceu com a gente”, comemora Fernanda, que ainda é mãe de Bento (6).

“Eu nunca sonhei com isso. Mas na hora pareceu um grande sonho mesmo. Fui criando esse desejo durante o processo de organização e foi uma delícia essa parte de colocar ideias em prática. Portugal tem um significado muito importante na nossa história. Tem uma energia única. Sabia que, se acontecesse, teria que ser ali. Achei que não ia aguentar de chorar. Ter os frutos do nosso amor ali, vibrando com a gente, foi especial. Quem não se casou com os filhos presentes, se case de novo. Eu recomendo!”, avisa ela, durante conversa exclusiva com CARAS, no Rio de Janeiro, após regressar de Portugal.

Além dos herdeiros do par, a cerimônia contou com a presença de amigos famosos com quem a atriz mantém fortes laços como Paulo Vilhena (43), Fernanda Paes Leme (39), além de Ricardo Pereira (43). “Eu acredito demais nas relações de amizade. O segredo é preservar as que te impulsionam. Dou muito valor às minhas amizades duradouras”, explica.

Outra dessas amizades inseparáveis é com a cantora Sandy (39). Aconexão entre elas atravessa décadas e é eternizada por momentos marcantes. Fernanda foi uma das madrinhas do casamento da amiga e também dividiu a cena com ela na primeira e única novela da cantora, Estrela-Guia, da Globo. “A Sandy estava comigo em todos os momentos importantes da minha vida. Nas minhas estreias, no nascimento dos meus filhos, nos momentos difíceis... Nós nos conhecemos muito e temos uma cumplicidade muito grande. Nossa amizade de mais de 20 anos me emociona. A gente sabe que pode contar uma com a outra para sempre!”, se derrete.

Transitando no meio artístico desde a infância, a atriz acumula um currículo impressionante: são dezenas de novelas, incluindo clássicos das telinhas como A Viagem, Malhação e O Astro, todas da Globo, além de filmes e programas para a TV. Já na vida pessoal, seu melhor papel, sem sombra de dúvida, é a maternidade. “A maternidade mudou tudo! Sempre sonhei em ser mãe e acho que é a melhor coisa que eu faço na vida.” Agora, com a explosão das redes sociais, ela consegue unir o melhor dos dois mundos e se dedica ao projeto Como Será o Futuro, no qual conversa com crianças sobre seus desejos, sonhos, percepções e expectativas sobre o que vem pela frente. “Amo crianças e amo fazer conteúdo para elas. Ser mãe me trouxe essa comunicação com as crianças que se potencializou nos anos que apresentei o Fazendo a Festa, no GNT. Eu acredito no futuro! Meus filhos me ensinam muito sobre isso, todos os dias. Essas novas gerações vão salvar o mundo! Mas a gente precisa falar sobre o futuro agora, falar com quem vai cuidar dele”, alerta a artista carioca.

A trajetória na TV aberta, porém, não ficou para trás. “Fiz muitas novelas, umas 19... Fiquei um tempo querendo fazer outras coisas. Me descobrir e me desafiar em outras áreas foi ótimo. Mas, agora, já estou com saudade. Já quero voltar!”, adianta. Enquanto o retorno à teledramaturgia não chega, ela, é claro, não fica parada e está cheia de projetos. Para 2023, Fernanda tem dois longas a serem lançados: Meninos Não Choram e Nosso Lar 2 – Os Mensageiros. Ela ainda segue com o projeto nas redes sociais, além do Cheguei ao Mundo, seu portal sobre maternidade. Parece muito? Não para Fernanda! Para arrematar, no segundo semestre do próximo ano, ela também dá o pontapé inicial em um projeto voltado para o teatro. Ufa! “Eu não consigo ficar muito tempo parada! A vida está passando rápido e eu quero aproveitar!”, festeja a atriz.

Fotos: Edu Rodrigues e Daniela Rodrigues/Meraki Studio; Styling: Samantha Szaczerb; Beleza: Dani Kobert; Agradecimentos: Hotel Nacional