Fernanda Paes Leme surpreende de vestido transparente sem nada por baixo: "Toda brilhosa"

Fernanda Paes Leme aposta em vestido transparente e surpreende sem nada por baixo

A atriz Fernanda Paes Leme (39) apareceu com um look para lá de ousado nesta quinta-feira, 29, para o especial de retrospectiva do podcast Quem Pode, Pod.

Fernanda apresenta o podcast junto de Giovanna Ewbank (36), e deixou seguidores babando. Ela decidiu usar um vestido transparente de paetês prateados sem sutiã.

"Toda brilhosa de olho no futuro que já começou… Look da retrospectiva do Quem Pode Pod tá demais!", escreveu na legenda. Para esconder os seios, ela usou um adesivo sobre os mamilos.

Seguidores não perderam tempo e começaram a mandar cantadas nos comentários. "Mãe, desmarca o oftalmologista porque já encontrei o colírio para meus olhos", soltou um, inspirado.

Fernanda Paes Leme fala sobre última narração da Copa de Galvão Bueno

Fernanda Paes Leme fez uma homenagem para Galvão Bueno (72) nas redes sociais. Lembrando da última narração dele na Copa do Mundo, a famosa fez questão de ressaltar a importância dele na história do futebol.

"Haja coração pra se despedir de Galvão Bueno! Vai começar a Última narração em Copa Do Mundo desse ícone do esporte, pode isso Arnaldo? Bem amigos, você pode até preferir assistir futebol em outro lugar, mas duvido que na vida não tenha assistido um jogo na voz dele, que (se você não for super jovem) não tenha gritado junto: sai que é suaaaaaa Taffarel!", começou.

"Olha o que ele fez, estreou na copa em 74 pela Band, depois 78, seguiu em 82 já na Globo, 86, 90, 94 (lembram daquele abraço clássico com Pelé gritando é TETRAAAAA??), até hoje 2022! É teste pra cardíaco! Mesmo não tento ecoado o grito de hexa, que seja uma despedida inesquecível… Você é uma lenda Galvão e como todo grande craque merece sair de campo com muitos Aplausos! Acabouuuu! Acabouuuuu! Obrigada, tio Galvão!", agradeceu a artista.