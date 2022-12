Fernanda Paes Leme fala sobre última narração da Copa de Galvão Bueno: ''Uma lenda''

Apresentadora Fernanda Paes Leme recordou foto com Galvão Bueno e falou sobre ser a última narração da Copa do Mundo do profissional

A apresentadora Fernanda Paes Leme (39) fez uma homenagem para Galvão Bueno (72) neste domingo, 18, em sua rede social. Lembrando que hoje é a última narração dele na Copa do Mundo, a famosa fez questão de ressaltar a importância dele na história do futebol.

Resgatando uma foto do passado com ele, quando ainda era uma criança, a apresentadora enumerou alguns momentos e frases marcantes de Galvão na televisão.

"Haja coração pra se despedir de Galvão Bueno! Vai começar a Última narração em Copa Do Mundo desse ícone do esporte, pode isso Arnaldo? Bem amigos, você pode até preferir assistir futebol em outro lugar, mas duvido que na vida não tenha assistido um jogo na voz dele, que (se você não for super jovem) não tenha gritado junto: sai que é suaaaaaa Taffarel!", começou dizendo.

"Olha o que ele fez, estreou na copa em 74 pela Band, depois 78, seguiu em 82 já na Globo, 86, 90, 94 (lembram daquele abraço clássico com Pelé gritando é TETRAAAAA??), até hoje 2022! É teste pra cardíaco! Mesmo não tento ecoado o grito de hexa, que seja uma despedida inesquecível… Você é uma lenda Galvão e como todo grande craque merece sair de campo com muitos Aplausos! Acabouuuu! Acabouuuuu! Obrigada, tio Galvão!", agradeceu a artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Galvão Bueno ostenta relógio milionário em passeio pelo Catar

O narrador esportivo Galvão Bueno decidiu ostentar pelas ruas do Catar enquanto espera pela final do Mundial de 2022. O famoso foi visto usando um relógio caríssimo no lounge da Fifa, no país asiático.

Entusiasta de relógios, o narrador foi flagrado com um richard Mille RM011 Le Mans, todo em ouro rosé e titânio. A peça está avaliada em cerca de R$1,5 milhão. Mas ela tem todo um significado especial por trás de sua existência. O acessório foi criado para homenagear as 24 horas de Le Mans, uma das corridas mais tradicionais do mundo, sendo a maior do planeta todo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!