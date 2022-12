Galvão Bueno ostenta relógio milionário em passeio pelo Catar

Narrador Galvão Bueno não economizou na hora de escolher seu acessório para o pulso

O narrador esportivo Galvão Bueno (72) decidiu ostentar pelas ruas do Catar enquanto espera pela final do Mundial de 2022. O famoso foi visto usando um relógio caríssimo no lounge da Fifa, no país asiático.

Entusiasta de relógios, o narrador foi flagrado com um richard Mille RM011 Le Mans, todo em ouro rosé e titânio. A peça está avaliada em cerca de R$1,5 milhão. Mas ela tem todo um significado especial por trás de sua existência. O acessório foi criado para homenagear as 24 horas de Le Mans, uma das corridas mais tradicionais do mundo, sendo a maior do planeta todo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Galvão Bueno (@galvaobueno)



E essa Copa do Mundo está sendo banhada a relógios caríssimos! Além de Galvão, os jogadores Messi, Neymar, Mbappé e Cristiano Ronaldo também já foram flagrados usando peças que vão de R$32 mil até R$1,3 milhão. O técnico Tite e os ex-jogadores Roberto Carlos e Cafu também ostentam relógios impressionantes. O último, foi visto com um CVSTUS Metropolitan Cafu Edition, com apenas 50 peças feitas, avaliado em R$230 mil.

Galvão Bueno critica atitude de Tite após eliminação na Copa do Mundo

Após a eliminação, Galvão não gostou de uma atitude do técnico de futebol Tite após a derrota do Brasil para a Croácia. Assim que acabou a fatídica disputa de pênaltis, Tite foi para o vestiário e deixou os jogadores desolados em campo. A cena dos jogadores chorando e sentados no gramado emocionou o Brasil, mas a ausência do técnico ao lado deles chamou a atenção. Ao vivo na Globo, Galvão criticou o técnico. “Isso não está correto. São todos um time”, afirmou ele.

E internautas concordaram com o narrador. “O Tite foi para o vestiário e deixou os jogadores em campo após a eliminação? Pô, não é possível isso”, disse um internauta. “Péssima atitude do Tite em correr pro vestiário e deixar os jogadores no meio do campo”, afirmou outro. “Tite errou bem feio nessa atitude de sair pro vestiário”, contou mais um.