Fazendo topless, Luiza Ambiel posa de costas na piscina: ''Maravilhosa''

Sem a parte de cima do biquíni, Luiza Ambiel posa de costas e faz a temperatura subir

A ex-banheira do Gugu, Luiza Ambiel (50), fez a temperatura subir em sua rede social nesta segunda-feira, 17, ao compartilhar uma foto fazendo topless na piscina. Sem a parte de cima do biquíni, a artista chamou a atenção.

No registro, a ex-A Fazenda apareceu curtindo o dia ensolarado, só colando o pé na água e esbanjando suas curvas na roupa de banho incompleta.

"Pensa numa água gelada!", escreveu Luiza Ambiel ao surgir cobrindo seu bumbum com o biquíni e escondendo os seios ao surgir de costas para a câmera.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a famosa. "Belíssima", elogiaram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros ao verem o clique.

Ainda nos últimos dias, Luiza Ambiel chamou a atenção ao surgir usando o biquíni que vestia na Banheira do Gugu.

Veja a foto de Luiza Ambiel fazendo topless:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUIZA AMBIEL (@luizaambieloficial)

Aos 50 anos, Luiza Ambiel faz tatuagem em região íntima e choca: ''Virilha linda''

A ex-Banheira do Gugu e ex-A Fazenda Luiza Ambiel surpreendeu ao mostrar sua nova tatuagem. Recentemente, a famosa compartilhou fotos da novidade em seu corpo e surpreendeu com o local escolhido para o desenho.

Abrindo um pouco a roupa de baixo, a artista impressionou ao exibir uma fênix perto da região íntima. Segundo ela, a tatuagem foi feita para esconder uma marca que a incomodava há tempos no local.

"Segundou com essa Fênix, Tattoo que eu fiz com o @donchinaoficial Eu tinha uma cicatriz que me incomodava muito! Aí está o resultado. Ficou maravilhoso! Fênix uma nova mulher", contou a ex-A Fazenda na legenda dos registros.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a novidade. "Amei", aprovaram os fãs. "Gente, que virilha linda", elogiaram outros a intimidade da famosa.

Veja a tatuagem de Luiza Ambiel: