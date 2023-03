Aos 50 anos, Luiza Ambiel repete biquíni da Banheira do Gugu: "Você acredita?"

Luiza Ambiel repete biquíni que usou há quase 30 anos na época em que foi musa da Banheira do Gugu

Quase 30 anos depois, a musa Luiza Ambiel deixou os seguidores perplexos ao contar nas redes sociais que surgiu com o mesmo biquíni que usou aos 22 anos. Isso mesmo: a eterna musa da Banheira do Gugu mostrou que está com tudo em cima.

Ela apareceu com o modelito estampado com bolinhas e em um tom de azul esverdeado. Na legenda da publicação, a estrela mostrou que está deslumbrante.

"Você acredita que usei esse biquíni na banheira do Gugu com 22 anos e agora com 50?", avisou ela. Nos comentários, seguidores deixaram muitas mensagens com elogios para a musa - eles recentemente mataram a saudade da modelo no reality A Fazenda.

"Boa durabilidade do biquíni e da modelo, ambos super conservados e bem cuidados. Parabéns", comentou um. "A beleza do corpão que a dona pilota só aumentou com o tempo", disparou outro. "Agora está muito melhor", afirmou outro.

Luiza Ambiel recria foto da 'Banheira do Gugu': "Biquíni bem conhecido”

A atriz Luiza Ambiel, ex-musa da Banheira do Gugu, nos anos 90 e 2000, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 26, para teletransportar os seus seguidores ao quadro famoso. Através de uma postagem em seu perfil no Twitter, a modelo recriou uma foto da atração.

"Esse biquíni é bem conhecido, o Brasil conhece", contou a artista brasileira, que tem o item há 25 anos, desde quando o usava no programa. "Olha o que aprontei, vocês acreditam que tenho o Biquíni a 25 anos, usava ele na banheira do Gugu. O ensaio foi com ele!", continuou ela na postagem.

De biquíni, ela aparece dentro de uma banheira repleta de espuma e revelando que a foto reproduzida será a do CD do Gugu Dance, lançado em 1996.