Aos 50 anos, Luiza Ambiel faz tatuagem em região íntima e choca: ''Virilha linda''

Ex-Banheira do Gugu, Luiza Ambiel, fez tatuagem em região íntima e mostrou resultado

A ex-Banheira do Gugu e ex-A Fazenda Luiza Ambiel (50) surpreendeu ao mostrar sua nova tatuagem. Nesta segunda-feira, 13, a famosa compartilhou fotos da novidade em seu corpo e surpreendeu com o local escolhido para o desenho.

Abrindo um pouco a roupa de baixo, a artista impressionou ao exibir uma fênix perto da região íntima. Segundo ela, a tatuagem foi feita para esconder uma marca que a incomodava há tempos no local.

"Segundou com essa Fênix, Tattoo que eu fiz com o @donchinaoficial Eu tinha uma cicatriz que me incomodava muito! Aí está o resultado. Ficou maravilhoso! Fênix uma nova mulher", contou a ex-A Fazenda na legenda dos registros.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a novidade. "Amei", aprovaram os fãs. "Gente, que virilha linda", elogiaram outros a intimidade da famosa.

Veja a tatuagem de Luiza Ambiel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUIZA AMBIEL (@luizaambieloficial)

Luiza Ambiel recria foto da 'Banheira do Gugu': "Biquíni bem conhecido”

A atriz Luiza Ambiel, ex-musa da Banheira do Gugu, nos anos 90 e 2000, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 26, para teletransportar os seus seguidores ao quadro famoso. Através de uma postagem em seu perfil no Twitter, a modelo recriou uma foto da atração.

"Esse biquíni é bem conhecido, o Brasil conhece", contou a artista brasileira, que tem o item há 25 anos, desde quando o usava no programa. "Olha o que aprontei, vocês acreditam que tenho o Biquíni a 25 anos, usava ele na banheira do Gugu. O ensaio foi com ele!", continuou ela na postagem.

De biquíni, ela aparece dentro de uma banheira repleta de espuma e revelando que a foto reproduzida será a do CD do Gugu Dance, lançado em 1996.