Ex de Whindersson, Maria Lina revela resultado de plástica nos seios

A influenciadora Maria Lina não pôde esperar até ir à praia para usar biquíni e tirou selfie no espelho para os seguidores

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 21h34

A influenciadora Maria Lina deixou os seguidores sem ar ao aparecer de biquíni em foto tirada em frente ao espelho. Ela fez uma cirurgia plástica nos seios e quis mostrar o resultado.

“Não tô na praia mas fiquei tão ansiosa para mostrar pra vocês o peitchinhu novo que tirei na sala mesmo e é isso”, escreveu a morena.

O resultado definitivamente agradou. “Tá mais linda ainda , ficaram bem naturais”, escreveu uma seguidora. “Tá pesado aí? Deve ser difícil carregar o peso de ser uma grande gostosa”, comentou outra.

Antes de realizar o procedimento, ela explicou do que se tratava em suas redes: "Mastopexia com prótese. Limpar uma mínima gordurinha que tenho acima do bumbum que mesmo depois de mudar meu estilo de vida e alimentação, não saiu e me incomoda", relatou. "O doutor deu a opção de enxertar no bumbum e eu topei", acrescentou.

Confira o resultado do procedimento de Maria Lina: