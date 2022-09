Maria Lina passará por cirurgia nos seios: "Me incomoda"

A influenciadora digital Maria Lina deu detalhes sobre o motivo de realizar uma nova cirurgia nos seios

Maria Lina (23) contou aos seguidores das redes sociais que vai passar por uma cirurgia nos seios. Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital revelou que estava se preparando para a operação, por isso, precisava retirar os piercings da orelha.

"Vim tirar os piercings porque o médico mandou tirar tudo", disse ela. "Esses piercings que eu coloquei, eu não consigo tirar sozinha. Preciso tirar para a cirurgia. Por isso vim aqui em um estúdio perto da minha casa", explicou.

Em seguida, Maria Lina deu detalhes sobre a cirurgia que fará. A influencer explicou que mesmo após começar a se alimentar melhor e fazer exercícios físicos, ainda há algumas gordurinhas que a incomoda. "Mastopexia com prótese. Lipar uma mínima gordurinha que tenho acima do bumbum que mesmo depois de mudar meu estilo de vida e alimentação, não saiu e me incomoda", relatou. "O doutor deu a opção de enxertar no bumbum e eu topei", acrescentou.

A ex-noiva de Whindersson Nunes (27) fez questão de avisar que vai realizar o procedimento estético após ser orientada por bons profissionais. "Lembrando que passei por alguns médicos. Não foi algo da noite para o dia. Foi muito bem pensado e com muita consciência. Sou muito consciente sobre o que eu influencio aqui, ainda mais procedimento estético. Sou magra, não vou lipar o corpo todo. É apenas uma parte íntima que me incomoda", justificou.

Por fim, Maria Lina ainda explicou que vai trocar as próteses de silicone, mas vai manter o mesmo tamanho. "Não vou diminuir. Mesmo tamanho, mas sem excesso de pele e mais empinado. Tenho 285mls", finalizou.

