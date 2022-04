Ex-BBB Viih Tube publica foto de biquíni e exibe curvas reais na web

Influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube brincou com expectativa x realidade de biquíni e disse que está pensando muito na recuperação de Rodrigo Mussi

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 12h11

A ex-BBB Viih Tube (21) surpreendeu os seguidores na segunda-feira, 04, com novas fotos nas redes sociais!

A influenciadora digital compartilhou cliques em que aparece de biquíni, nos Stories de seu Instagram, mostrando expectativa x realidade.

Nas imagens, a loira surgiu de joelhos em uma poltrona e exibiu o corpo em poses diferentes. Viih posou com look lilás com flores pequenas e detalhe transparente na parte de cima, deixando os mamilos cobertos por uma flor.

Viih Tube diz que só pensa na recuperação de Rodrigo

Viih Tube, que tem ajudado a família do amigo Rodrigo Mussi (36) durante a internação do gerente comercial após acidente de carro na última quinta-feira, 31, e está cuidando das redes sociais do ex-BBB, confessou que só tem pensado na melhora do amigo. Ao responder pergunta dos fãs, ela disse: "O dia todo minha mente só pensa em duas coisas: na recuperação do Rodrigo, tô me doando 100%, focando nisso. Na estreia da minha peça, inspirada no meu livro 'Cancelada', muitos ensaios e minha mente fica exausta".

Confira os posts de Viih Tube: