Família de Rodrigo Mussi desabafa sobre estado de saúde do ex-BBB

Família de Rodrigo Mussi divulga novo boletim médico e fala sobre estado de saúde do ex-BBB que segue internado em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 02/04/2022, às 16h59

Na tarde deste sábado, 2, a equipe de Rodrigo Mussi (36) divulgou um novo boletim médico do ex-BBB que segue internado em um hospital de São Paulo.

Após passar por algumas cirurgias devido ao grave acidente de carro em que foi vítima na última semana, o modelo continua com o seu estado de saúde considerado "estável".

"Rodrigo Mussi segue estável, progredindo em sua recuperação. Ainda sedado, mas o processo de extubação normalmente é lento", dizia o comunicado postado no Instagram do famoso.

"As próximas horas são primordiais, delicadas e de observação. Mas a família está otimista e com muita fé em sua recuperação", finalizava a publicação.

Declaração do motorista

Kaique Faustino Reis (24), motorista de aplicativo que levava o ex-BBB Rodrigo Mussi no banco de trás do carro que colidiu com um caminhão na zona Oeste da capital paulista, disse em entrevista para a TV Globo que ele "dormiu ao volante''.

"Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente", falou o condutor que torce pela recuperação do ex-BBB que precisou fazer algumas cirurgias devido a um traumatismo craniano e ferimentos na perna, além de várias outras fraturas pelo corpo.