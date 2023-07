Ex-BBB Laís Caldas choca ao exibir resultado da lipoaspiração

Tá trincada! A ex-BBB Laís Caldas escolhe look estiloso para ostentar o resultado da lipoaspiração apenas dois meses após a cirurgia

A ex-BBB Laís Caldas está com a cinturinha marcada e o abdômen trincado! Nesta segunda-feira, 17, a musa começou o dia exibindo o resultado da lipoaspiração LAD que fez há cerca de dois meses.

Em uma selfie no Instagram, a morena surgiu com um look bege com top curtinho e deixou à mostra a barriguinha definida e a cinturinha fina. A imagem impressionou os internautas pelo resultado do procedimento estético que ela fez há pouco tempo.

“2 meses da cirurgia e amando cada vez mais meu resultado”, disse ela na legenda. Recentemente, a ex-sister contou quantos quilos emagreceu com a lipoaspiração. Ela contou que já eliminou 7 quilos, mas o seu objetivo é perder 12 quilos. "Eu não imaginava que seria tão difícil. Os primeiros dez dias foram os piores, confesso que bateu aquela sensação de arrependimento: "O que eu fui fazer, estava tão bem". E não mexe só com o físico, sinto que mexeu muito com meu psicológico também. No início chorei todos os dias. Senti dor, queimação e ardência", contou ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Então, ela também contou o motivo para ter feito a cirurgia plástica. "Me tornar uma pessoa pública contribuiu. Já recebi muitos comentários, principalmente quando estou com meninas, como a LarissaTomásia e a Bárbara Heck (ex-participantes do "BBB" 22). As pessoas dizem: "Não sei como você tem coragem de andar com elas, se eu fosse você teria vergonha. Você é gorda". Mas isso não me afetava. O que me incomodava muito eram as minhas costas e o glúteo, que tinha um formato quadrado. Já tentei fazer várias coisas para melhorar o formato dele, mas não dava certo", afirmou.

Agora, a ex-BBB pensa em colocar silicone no futuro, depois de realizar o sonho de ser mãe. "Meu seio me incomoda. Não tenho silicone. Com o passar dos anos, vai caindo um pouco. Mas acho que vou esperar ter filho primeiro para depois mexer. Por enquanto não penso em fazer nada de cirurgia, só os procedimentos que tenho que retocar sempre para manter", contou.

Laís e Gustavo relembram o BBB

Em entrevista na Revista CARAS, Laís Caldas e Gustavo Marsengo contaram sobre como foi a época do Big Brother Brasil.“Para mim foi uma experiência única, surreal. Mas, ao mesmo tempo, muito difícil, porque é uma tensão pura”, detalhou Laís, considerada uma das vilãs da edição. “Acho que joguei bem, até porque vivi de tudo lá. Me apaixonei, briguei, ganhei prova e voltei de paredão”, relembra Gustavo.

Apesar de considerarem que foi amor à primeira vista, demorou um pouco para que eles, de fato, decidissem assumir um relacionamento. “Quando o vi na Casa de Vidro, já me senti atraída”, revela a médica. “Assim que saí, falamos sobre isso e decidimos ir com calma. Precisávamos de um tempo só nosso para saber se era isso mesmo que a gente queria”, diz o empresário.