Ex-BBB Ivy Moraes ostenta corpaço com biquíni de crochê e shortinho: "Mulherão"

27/10/2022

A ex-BBB Ivy Moraes (30) compartilhou novas fotos de sua viagem nas redes sociais. A morena está curtindo as férias em um resort de Goiás, e deixou os fãs babando ao surgir em meio a linda paisagem do local.

Nas imagens publicada no feed do Instagram, a influenciadora digital surge usando um biquíni de crochê branco e um shortinho com amarrações do lado. Ela completou o look apostando em um óculos de sol estiloso.

Os cliques, que deixam em destaque as curvas impecáveis da ex-participante do Big Brother Brasil 20, deixou os fãs impressionados. "Que mulherão da p****", disse uma seguidora. "Que shape lindo", escreveu outra. "Perfeita demais", comentou mais uma. "Maravilhosa", falou uma fã.

Confira as fotos de Ivy Moraes de biquíni e shortinhos:

1 ano de namoro

Ivy Moraes e Nandinho (30), ex-participantes do Power Couple, completaram um ano juntos. Sempre muito românticos, os dois aproveitaram a data especial para se declararem um para o outro e relembrarem o começo do namoro.

O empresário publicou um vídeo de momentos especiais e ousados vividos ao lado da amada. "Hoje tá fazendo 1 ano desde o dia em que ela me pediu em namoro. É isso mesmo, ela fez um pedido de namoro incrível há exato 1 ano [risos]. Quem conhece a nossa história entende que o destino nos uniu e que papai do céu queria a gente bem grudado", disse ele em um trecho da declaração.

Depois foi a vez da ex-BBB prestar sua homenagem ao namorado. "Feliz um ano de muito amor. Obrigada por nos permitir viver tudo isso, com tanta intensidade, amor e cumplicidade!", escreveu ela.

