Ex-BBB Flay surge com biquíni mínimo no quarto

Ex-BBB Flay exibe sua barriga sarada ao posar apenas de biquíni mínimo antes de sair para renovar o bronzeado

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 14h31

A ex-BBB Flay elevou a temperatura das redes sociais nesta sexta-feira, 15, ao mostrar sua boa forma. A musa apareceu só de biquíni fininho e mínimo ao posar em um quarto de hotel.

Na imagem, ela deixou à mostra sua barriguinha sarada e as curvas impecáveis antes de sair para renovar o bronzeado. Na legenda, a morena brincou: “Ai... comenta só quem tá comigo desde a época da água da piscina. Let's work guys”.

Nos comentários, os fãs elogiaram a boa forma dela. “Perfeita”, disse um seguidor. “Que gata, gente”, afirmou outro. “Sempre linda”, escreveu mais um.

Flay mostra fotos só de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLAY 🎙 (@flay)

Ex-BBB Flay desabafa após usar o chip da beleza

Recentemente, a ex-BBB Flay contou que não se deu bem ao usar o chip da beleza. Ela contou que teve reações contrárias em seu corpo e ficou repleta de espinhas no rosto.

"Muita espinha? Destruiu minha pele. Agora não tem mais espinhas, estão só algumas manchinhas e eu estou tratando. Agora o efeito do chip acabou, graças a Deus. Eu nunca tive espinhas no rosto na minha vida inteira, nunca! Eu tive nas costas na puberdade, no rosto nunca...", disse ela, que ainda revelou outro efeito do chip. "Inchei igual a um baiacu nos primeiros meses. Aí decidi mudar tudo".