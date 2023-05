Ex-BBB Elana Valenária ostenta corpo definido em cliques de biquíni: "Deusa"

Elana Valenária, ex-participante do BBB 19, chamou a atenção dos seguidores ao exibir seu corpo sarado na web

Elana Valenária (29) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos exibindo toda sua beleza e boa forma.

Nesta segunda-feira, 15, a ex-participante do BBB 19 publicou em seu perfil oficial no Instagram várias fotos em que aparece usando um biquíni amarelo e uma saia com amarrações na lateral, enquanto curte o dia ensolarado em Luis Correa, no Piauí.

O modelo escolhido pela influenciadora digital deixou em destaque suas curvas impecáveis e também seu abdômen definido. "Aaaa meu Piauí maravilhoso", escreveu a ex-BBB, que aparece fazendo poses na primeira postagem.

Depois, ao dividir novas fotos de biquíni, Elana aproveitou para rebater alguns comentários que recebeu sobre colocar silicone. A morena deixou claro que se sente linda do jeito que está. "Pra quem tá julgando, parem de falar pra colocar silicone. Me sinto linda assim!", ressaltou.

Os fãs da ex-BBB encheram a publicação de elogios. "Deusa", disse uma seguidora. "Como é maravilhosa", afirmou outra. "Não precisa mesmo não, é tão linda que parece uma pintura", comentou uma fã, apoiando a ex-BBB. "Esse povo não cansa!! Você é linda desse jeitinho", afirmou mais uma admiradora.

Confira as fotos de Elana de biquíni:

Foto com o namorado

A ex-BBB Elana Valenaria está vivendo um novo amor! A influenciadora compartilhou o primeiro clique ao lado do namorado em seu feed no Instagram. Oficializando o namoro publicamente com Gil (35), zagueiro do Corinthians, a engenheira agrônoma compartilhou dois cliques em que aparece coladinha com o atleta, esbanjando felicidade, e contou um pouco da relação.

"Sim, é isso mesmo! E não foi na goiaba (entendedores, entenderão). Gilberto, como explicar a forma que nos conhecemos?! Meu pai brinca que depois de 27 anos ele teve que voltar a São Paulo para ser o cupido. É gente, nem eu acreditava que esse momento um dia chegaria [...] Que Deus abençoe mais e mais e blinde nossa união. Te quero muito, meu amor!", disse ela em um trecho da postagem.

