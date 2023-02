Ex-bailarina do Faustão aparece topless e enlouquece seguidores com corpão

Natacha Horana, ex-bailarina do Faustão, coloca corpão para jogo em ensaio topless em Fernando de Noronha

Nesta quinta-feira, a ex-bailarina do Faustão Natacha Horana decidiu elevar a temperatura nas redes sociais! Isso porque ela apareceu em um ensaio topless, colocando seu corpão para jogo, deixando seus seguidores completamente apaixonados com a beleza escultural da modelo.

Viajando pelo arquipélago nordestino de Fernando de Noronha, a dançarina fez um ensaio fotográfico quentíssimo, no qual ousou com poses nas quais aparece somente com a parte de baixo do biquíni, deixando ainda mais perfeito a paisagem paradisíaca com seu corpão esbelto.

Sem medo de exibir todas as suas curvas extremamente detalhadas, Natacha ousou nas poses no meio da areia. “O mar serenou quando ela pisou na areia/ Quem samba na beira do mar é sereia”, escreveu a dançarina, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. A frase é uma parte da música O Mar Serenou, de Clara Nunes.

Os comentários foram inundados de elogios de seguidores completamente apaixonados pela ex-bailarina do Faustão. “Gata demais”, exaltou a influenciadora Ana Paula Minerato. “Sereia fora da água”, exclamou um outro internauta. “Sem comentário para você”, disse uma terceira, completamente espantada com a perfeição da modelo. Além das milhares de carinhas apaixonadas, palminhas e emojis de corações enviados para exaltar a beleza de Natacha.

Veja a publicação da ex-bailarina do Faustão Natacha Horana exibindo seu corpão em um ensaio topless em Fernando de Noronha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natacha Horana (@natachahorana)



Ex-bailarina do Faustão é hospitalizada após lancha pegar fogo em Fernando de Noronha

No mês de dezembro do ano passado, Natacha passou um por um enorme susto! Durante um passeio de lancha, a embarcação que ela estava com duas amigas pegou fogo, e elas foram resgatadas por pescadores que estavam passando próximos ao local, enviadas direto ao hospital. "Eu e mais duas amigas fechamos o barco hoje para passear e do nada começou a pegar fogo. Muita fumaça, foi tudo muito rápido. Graças a Deus um barco de pesca estava perto e veio rápido nos socorrer. Estamos no hospital, porque inalamos muita fumaça", contou para a Coluna Leo Dias.