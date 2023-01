Ex-bailarina do Faustão é hospitalizada após lancha pegar fogo em Fernando de Noronha

Natacha Horana, ex-bailarina do Faustão, se pronunciou nas redes sociais após o susto que passou

Natacha Horana passou por um grande susto nesta quinta-feira, 26, durante um passeio de lancha ao lado de algumas amigas em Fernando de Noronha.

Segundo o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, a embarcação que a ex-bailarina do faustão estava com duas amigas pegou fogo, e elas foram por pescadores que passavam próximo ao local, e em seguida foram encaminhadas para o hospital.

"Eu e mais duas amigas fechamos o barco hoje para passear e do nada começou a pegar fogo. Muita fumaça, foi tudo muito rápido. Graças a Deus um barco de pesca estava perto e veio rápido nos socorrer. Estamos no hospital, porque inalamos muita fumaça", contou ela para o jornalista.

Após o susto, Natacha se pronunciou nas redes sociais para tranquilizar os fãs e fazer um agradecimento. "Quem cuida de mim não dorme. Nem cochila. Obrigada, Deus. Sou muito protegida! Glória a Deus", escreveu a dançarina.

