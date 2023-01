Sabrina Petraglia desabafa após janela cair no berço do filho caçula: ''Fiquei desesperada''

Morando em Dubai, atriz Sabrina Petraglia conta sobre susto após janela pesada cair em cima do berço do filho, Léo, de apenas 9 meses

Após mudança recente para Dubai com a família, a atriz Sabrina Petraglia (39) passou por um susto durante acidente doméstico.

Nas redes sociais, a artista contou sobre o perrengue após uma janela se desprender e cair no berço se seu filho caçula, Léo, que tem apenas 9 meses de idade. Nos stories de seu Instagram, ela deu detalhes do ocorrido.

"Passei por um perrengue ontem em casa. Ouvi um barulho, quando cheguei no quarto do Léo... A janela, é um vidro grosso, enorme, caiu em cima do berço! Amassou o berço! Fiquei desesperada. A casa inteira tem essa janela e todas estavam meio bambas", contou Sabrina, que também é mãe de Gael, de 3 anos, e Maya, de 2, todos do casamento com o engenheiro Ramón Velásquez.

Petraglia ainda contou que falou com o arquiteto responsável pela decoração da casa e que vai ficar em um hotel por dois dias, até a manutenção. "Ele falou para eu ir para um hotel, porque poderia ter acontecido um acidente muito grave", desabafou ela.

Sabrina Petraglia conta sobre acidente com o filho caçula:

Sabrina Petraglia fala sobre adaptação dos filhos em Dubai

Sabrina Petraglia se mudou recentemente para Dubai e decidiu conversar com os seguidores sobre o país e como as crianças tem lidado com a novidade. Mãe de Gael, Maya e de Léo, ela falou sobre a adaptação dos filhos. Eles se mudaram do Brasil por conta do trabalho do marido de Sabrina, Ramón Velázquez.

"A adaptação das crianças está sendo um pouco difícil. Sinto que eles estão mais agitados, as noites estão ruins ainda. Gael e Maya estão brigando um pouco mais, ele está um pouquinho agressivo com ela, e ela revida, também provoca, parece que eles estão chamando a atenção", começou Sabrina. "Mas eles gostaram do lugar, gostaram da casa. O Gael fica andando de bicicleta pra lá e pra cá. A Maya ainda não consegue andar na bicicleta de equilíbrio dela, porém agora sinto que eles começaram a ficar um pouco entediados, porque eles estão acostumados com outras crianças. A escolinha vai fazer muito bem", continuou ela.

