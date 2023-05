Estrela do sertanejo, Gabi Martins deixa seguidores sem ar ao posar com biquínis; relembre

Ex-participante do BBB, a cantora Gabi Martins costuma publicar cliques curtindo dias de sol e piscina

Conhecida no mundo do sertanejo, a cantora Gabi Martins (26) já arrancou suspiros dos seguidores ao surgir posando com os mais diversos tipos de biquíni. A ex-participante do Big Brother Brasil costuma compartilhar cliques curtindo dias de sol e piscina, e sempre deixa os fãs sem ar ao surgir exibindo a boa forma e saúde.

Recentemente, Gabi Martins encantou os seguidores ao compartilhar um compilado de fotos comemorando o feriado do Dia do Trabalho, comemorado em 1º de maio. A cantora surgiu ao lado de seus cachorrinhos de estimação e também posou em um barco, fazendo um passeio em alto mar. "Feriadin de amor", escreveu, na legenda da publicação.

A ex-sister da 20ª edição do Big Brother Brasil mora em Minas Gerais e também costuma compartilhar fotos em passeios por lagoas da região. Em seu último passeio, a artista apostou em um biquíni no estilo fio-dental na cor azul, enquanto apreciava a paisagem do Lago de Furnas, localizado no município de Furnas, no estado mineiro.

Leia também:Sem nada por baixo, Gabi Martins aposta em look preto com decotão

Gabi Martins participou da primeira edição do Big Brother Brasil a misturar famosos e anônimos na casa. Na dinâmica, a artista entrou como parte do grupo Camarote, designado para celebridades. Na casa mais vigiada do país, ela viveu um romance com Gui Napolitano (32), no entanto, o relacionamento não continuou após o fim do programa.

Atualmente, a cantora está solteira. Após terminar o relacionamento com o cantor Thierry (34) a musa do sertanejo viveu um namoro com o influenciador Lincoln Lau (32). Os dois namoraram por três meses e, após o anúncio do término, surgiu uma suspeita de traição pela parte do influenciador, que foi confirmada por Kamille Millane, apontada como pivô do término.

CONFIRA FOTOS DE GABI MARTINS USANDO BIQUÍNIS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)