Sem nada por baixo, Gabi Martins aposta em look preto com decotão: ''Obra de arte''

Ex-BBB e cantora Gabi Martins compartilha fotos de ensaio em que aparece usando conjuntinho preto colado e decotado e ostenta corpão

A ex-BBB Gabi Martins (26) deixou seus seguidores babando nas redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques sensuais de um ensaio fotográfico!

Nas imagens, feitas pelo fotógrafo Trumpas e publicadas em sua conta no Instagram, a cantora apareceu usando um conjuntinho preto com blazer recortado na cintura e com decotão e uma saia curtinha e justa, deixando à mostra suas pernas torneadas.

Solteira desde o término conturbado com o gamer Lincoln Lau (33), após descobrir uma traição, a loira posou deslumbrante fazendo carão e completou o visual com acessórios dourados e um sapato com estampa de oncinha.

Na legenda da postagem, no domingo, 07, Gabi citou frase da poetisa Cora Coralina (1889 - 1985): "'Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos e ser otimista'".

Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza da mineira. "Se existe perfeição, se chama Gabi Martins", "Avisa que foi confundida com uma das esculturas, pois é uma obra de arte", "Gata", "A mulher mais linda do Brasil", "Surra de beleza", "Maravilhosa", disseram.

Confira o look de Gabi Martins:

De biquíni fininho, Gabi Martins ostenta curvas ao dançar à beira da piscina

Gabi Martins impressionou os seguidores das redes sociais na tarde deste sábado, 6, ao compartilhar um vídeo esbanjando beleza e sensualidade. Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora e ex-participante do BBB 20 ostentou suas curvas impecáveis ao surgir dançando a música Nu, da cantora Anitta, em parceria com o duo Hitmaker.

Na gravação, a artista surge usando um biquíni fio-dental, enquanto faz a coreografia à beira da piscina. "Só quero te beijar", escreveu a loira.