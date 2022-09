Esposa de Thammy Miranda exibe a barriga trincada em fotos de biquíni

De biquíni decotado, Andressa Ferreira, esposa de Thammy Miranda, ostenta a barriga sarada em novas fotos no entardecer

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 20h44

A influenciadora digital Andressa Ferreira, esposa de Thammy Miranda, agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 8, ao mostrar novas fotos com look ousado. A beldade exibiu a sua beleza deslumbrante ao posar em cliques com look ousado.

Nas fotos, Andressa apareceu perto de uma janela durante um entardecer e deixou à mostra sua barriga sarada e o decote poderoso. Para a foto, ela usou o top de um biquíni preto e um conjunto verde crochê.

Na legenda, ela refletiu: “Sua mente é como um banco, você só pode sacar o que depositar! Sua energia é sagrada, nem todos merecem acesso a ela! Guarde seu coração em Deus”.

Andressa Ferreira Miranda conta sobre sua boa forma

Recentemente, Andressa Ferreira Miranda revelou o que faz para retomar a forma física após a gravidez do filho Bento, de dois anos.

"Na minha gestação eu engordei mais de 20 kilos, e muita gente fala eu fiz lipolad pós nascimento do meu filho, o que eu realmente fiz? foram escolhas certas diárias e constantes… dietas sustentáveis…", comentou que não fez plásticas para recuperar a barriga seca.

"Deixei de comer o que todo mundo sabe que além de engordar faz mal pra saúde… sempre amei estilo de vida saudável, pra mim não é sacrifício. Mas as pessoas que não conseguem atingir seus resultados preferem pensar que o outro conseguiu porque fez cirurgia só pra não lidar com suas próprias frustrações!", desabafou sobre ser acusada de fazer procedimentos para ficar sarada.

