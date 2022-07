Esposa de Thammy Miranda arrasa ao usar decote poderoso em novo ensaio

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira Miranda aposta no look ousado em novo ensaio fotográfico

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 20h04

Esposa de Thammy Miranda (39), a influenciadora digital Andressa Ferreira Miranda (33) esbanjou sensualidade ao compartilhar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. Desta vez, ela caprichou nas poses ao aparecer com um look todo branco e decotado.

Nas fotos, Andressa investiu no carão ao usar um top com decote poderoso e calça de cintura baixa, que deixou à mostra sua barriguinha sarada. “Nada mais intenso do que a força de uma mulher que se conhece e se ama acima de tudo. Você conhece a sua força, e se ama?”, disse ela na legenda.

Nos comentários, a artista recebeu vários elogios dos fãs. “Mais do que perfeita”, disse um seguidor. “Lindíssima”, contou outro. “Gata”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Influenciadora Digital (@andressaferreiramiranda)

Desabafo de Andressa Ferreira Miranda

Há pouco tempo, Andressa Miranda fez um desabafo nas redes sociais. Ela contou que não entende quando as pessoas falam de Thammy Miranda com o pronome feminino após a transição de gênero dele.

"Têm pessoas que ainda tratam o Thammy como 'ela'. Sei que não é por maldade, porque ainda estão presas a uma história do passado, porque o Thammy é uma pessoa pública conhecida. Olhar para o Thammy hoje, de barba, todo bonitão, masculino... não tem como chamar por 'ela'. Cheiro, jeito e atitude de homem. Acho que é realmente por essa referência anterior, mas vamos trocar isso aí", declarou.