Esposa de Rodrigo Faro choca ao mostrar corpo real em clique sem retoques: ''Bom dia''

Aos 46 anos, Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro, chora ao mostrar barriga zerada em clique sem edições

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 10h50

A esposa do apresentador Rodrigo Faro (48), a ex-modelo Vera Viel (46) atraiu os olhares para ela na manhã desta segunda-feira, 26, ao ostentar toda a sua boa forma nas redes sociais. Sem retoques, ela chocou ao mostrar que está com tudo em cima.

Em vídeo, a apresentadora surgiu com um top e legging de academia e exibiu a barriga chapada, cinturinha de pilão e a curva acentuada do bumbum na frente do espelho ao mostrar as roupas confortáveis e aproveitar para fazer propaganda.

De madeixas soltas, ela ostentou também sua beleza natural ao posar sem maquiagem e de rosto lavado: "Bom dia com esse look lindo pra treinar hoje", escreveu a influenciadora digital na postagem.

A estrela brasileira é casada com Rodrigo Faro desde 2003 e teve três filhas com o astro: Clara (17), Maria (14) e Helena (9).

Ainda nos últimos dias, Vera Viel arrancou elogios em sua rede social ao relembrar um clique de quando foi para as Maldivas com a família. De biquíni, ela ostentou uma silhueta impecável e se destacou no local paradisíaco.

