Esposa de Galvão Bueno exibe corpão em fotos só de biquíni

De férias nas Ilhas Maldivas, Desirée Soares, que é esposa de Galvão Bueno, surge magérrima em fotos só de biquíni em um dia desol

Esposa do narrador esportivo Galvão Bueno, Desirée Soares esbanjou toda a sua beleza ao mostrar novas fotos das férias nas Ilhas Maldivas ao lado do maridão. Nesta semana, ela registrou a sua boa forma e o corpo magérrimo ao curtir um dia de sol ao ar livre.

Nas fotos, Desirée surgiu apenas de biquíni colorido enquanto renovava o bronzeado e deixou à mostra sua barriga sarada e as pernas torneadas. Ela também praticou mergulho no mar cristalino da região e curtiu um momento de carinho com o marido ao surgir deitada ao lado dele. “Mergulho no mar azul”, disse ela.

Os dois estão hospedados em um resort com diárias que podem ir de R$ 8 mil até R$ 40 mil. Nos comentários do álbum de fotos, Desirée Soares recebeu vários elogios dos seguidores. “Corpo perfeito”, disse um seguidor. “Tá maravilhosa”, afirmou outro. “Sereia linda”, comentou mais um.

Esposa de Galvão Bueno relembra o diagnóstico de câncer

Há pouco tempo, a esposa de Galvão Bueno, Desirée Soares, contou como foi descobriu um câncer na tireoide. Ela já removeu o tumor logo no início e está bem. Em entrevista ao Gshow, ela contou sobre o diagnóstico e revelou que a cirurgia foi o suficiente para se livrar da doença.

"Fiz um ultrassom da tireoide. O Dr. Ricardo Botticini Peres desconfiou e pediu para fazer pulsão. Saiu o resultado e em menos de uma semana fiz a cirurgia com o Dr. Márcio Abrahão para a retirada do tumor. Estava bem no comecinho, não precisei fazer nem iodoterapia, então não fiquei muito abalada. Claro que mexeu comigo, mas gratidão a Deus pela vida que eu sempre tive", afirmou.