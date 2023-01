Erika Schneider usa biquíni branco para aproveitar dia de praia no Rio

A dançarina e modelo Erika Schneider aproveitou a ida à praia nesta quinta-feira para se refrescar no mar

Erika Schneider (30) foi fotografada curtindo a praia em um dia ensolarado na Barra da Tijuca, nesta quinta-feira. A dançarina aproveitou o dia para dar um mergulho no mar e se refrescar.

A modelo que foi flagrada pelos paparazzis escolheu um biquíni branco cortininha e fez uma trança em seus cabelos loiros.

Carnaval agitado da Erika

Ela, que já é musa da Águia de Ouro, em São Paulo, foi apresentada como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de samba carioca. Para o evento, a musa usou um look com transparência e muito brilho, desenvolvido pelo estilista Luis Fernando Gomes. O vestido, avaliado em R$ 6,5 mil, foi feito em tela e tem bordado de strass.

“Não imaginava que teria um carnaval tão agitado este ano. Mas só tenho que agradecer a Deus e a todos pela confiança e carinho. Vai ser puxado. Mas tenho muita energia. Minha vida já é bastante corrida, mas, quando a gente ama o que está fazendo, tudo flui. E amo carnaval. Está sendo uma realização”, disse a ex-fazendeira.

A modelo disse que se inspira em Sabrina Sato para ter a mesma disposição no corre-corre do carnaval.

"Eu me inspiro em mulheres maravilhosas que fizeram história no carnaval, como Luma de Oliveira. Mas a Sabrina é especial. Ela desfila no Rio, em São Paulo, é musa em camarote, e está sempre com um sorriso brilhante no rosto, sempre muito simpática", revelou.

Para manter o corpo em forma e a saúde em dia, Erika Schneider é adepta à uma rotina de treinos e alimentação saudável.

“Tenho feito musculação e aeróbico na academia. Não estou seguindo nenhuma dieta no momento, mas priorizo uma alimentação saudável. Faço sobremesas zero açúcar, já a fritura eu tento cortar mesmo”, revelou a musa em entrevista à revista Plástica e Forma.