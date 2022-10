Enzo Celulari dá adeus ao cabelo platinado e surge com nova cor nos fios

Novo visual! Enzo Celulari passa por transformação na cor do cabelo e exibe o resultado: 'Gato ousado'

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 16h16

O empresário Enzo Celulari, filho de Edson Celulari e Claudia Raia, está com novo visual! Nesta sexta-feira, 21, ele revelou que mudou a cor do cabelo. O rapaz se despediu do cabelo loiro platinado para aderir ao look rosa.

Enzo apareceu com o cabelo em tom de pink em novas fotos no Instagram. “Meio rosaroxo”, brincou na legenda.

Nos comentários, os fãs aprovaram a transformação. “Gato ousado”, disse um seguidor. “Muito bom”, afirmou outro. “Lindão”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)

Enzo Celulari brinca sobre o perder o posto para o irmão caçula

Por vários anos, o nome de Enzo Celulari inspirou a escolha de muitos pais e mães pelo Brasil. Agora, com a nova gravidez de Claudia Raia, todos apostam que o nome do novo bebê será um hit nas maternidades. Com isso, Enzo Celulari brincou sobre passar o bastão para o irmão.

No perfil do Instagram, o rapaz falou:"Hoje, oficialmente, passo o bastão. Que comece a nova era dos Luca. Vem logo e cheio de saúde. Já te amo, mlk", escreveu ele.

Ao ver o post, a mamãe coruja se derreteu. "Esse Nuno me faz chorar!!! Amor infinito define", declarou ela.