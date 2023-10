Em Salvador, Vanessa da Mata exibe corpão ao renovar o bronzeado: "Maravilhosa"

A cantora Vanessa da Mata ganhou elogios ao exibir o corpão sarado enquanto renovava o bronzeado

Vanessa da Mata elevou a temperatura das redes sociais ao exibir seu corpaço enquanto curtia uma linda paisagem. A cantora está passando alguns dias em Salvador, na Bahia, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado.

Em seu perfil no Instagram, a artista postou duas fotos exibindo suas curvas impecáveis ao surgir usando um biquíni fio-dental à beira da piscina. Na primeira imagem, Vanessa está fazendo pose, deitada em uma espreguiçadeira. Já no segundo clique ela está em pé, com as mãos para cima.

Ao compartilhar as fotos, a cantora contou que a legenda da segunda postagem foi escrita por Ivete Sangalo, que chegou a passar com seu trio elétrico em frente ao hotel que Vanessa estava hospedada enquanto gravava o programa Pipoca, da Globo.

"Joga a mão pra cima e bate na palma da mão! A Bahia merece e eu também! Ivete Sangalo escreveu a legenda! Te amo!", declarou ela, deixando claro que não retocou a foto. "Sem ajustes nas imagens."

Os internautas rasgaram elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Que gata, Vanessa", escreveu outra. "Sempre belíssima!", falou um fã. "Que mulher maravilhosa", comentou mais uma. "Gostosa da p****!!! Linda na Bahia", afirmou Ivete Sangalo.

Confira as publicações:

Vanessa da Mata conta porque fechou o corpo em terreiro

A cantora Vanessa da Mata surpreendeu os fãs ao fazer uma revelação curiosa sobre um momento difícil que viveu. Antes ateia, ela procurou um terreiro para receber ajuda espiritual e explicou o motivo da sua decisão.

"Minha avó era católica e benzedeira. Hoje, sou do candomblé, mas eu era uma pessoa ateia, e enfrentei um momento da vida em que estava completamente aberta. Não sabia o que estava acontecendo. Via vultos, pessoas na minha frente, energias que não eram humanas. Coisas que não tinham explicação Foi aí que procurei o candomblé para me fechar. Para fechar o corpo, como dizem", disse a cantora à "Veja".