Em Salvador, Carol Peixinho ostenta corpão impecável durante mergulho no mar: "Uma musa"

A ex-BBB Carol Peixinho chamou a atenção ao exibir o corpaço em cliques de biquíni ao curtir o dia ensolarado na praia

Carol Peixinho, ex-participante do Big Brother Brasil 19, elevou a temperatura das redes sociais na tarde deste domingo, 25, ao compartilhar algumas fotos exibindo seu corpo escultural durante um mergulho no mar.

A influenciadora digital, que namora o cantor de pagode Thiaguinho e estava acompanhando o amado em uma turnê pela Europa, mostrou seu corpão sarado ao surgir usando um biquíni vinho, enquanto curte uma praia em Salvador, na Bahia.

Ao publicar no feed do Instagram as duas fotos em que aparece esbanjando beleza e fazendo pose no mar, Carol falou sobre o lugar paradisíaco. "Meu cenário preferido", afirmou a morena na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios para a ex-BBB. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Linda demais", escreveu outra. "Chorando nesse abdômen trincado", brincou uma admiradora. "Uma musa mesmo", falou uma fã.

Recentemente, o cantor Thiaguinho encantou os seguidores ao postar novas fotos de sua viagem com Carol pela Europa. Ele aproveitou alguns dias de descanso de sua turnê para passear com a amada e impressionou ao mostrar o look de verão composto por bermuda, camiseta e um tênis Nike Air Force nos pés. Além de uma bolsa triangular da PRADA, avaliada em R$ 12,5 mil.

Confira as fotos de Carol Peixinho de biquíni no mar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

Fernanda Souza recebe ligação de Thiaguinho e Carol Peixinho

Surpresa boa! A manhã do último domingo, 18, começou com muita festa para Fernanda Souza! Isso porque a atriz está completando mais um ano de vida e logo nos primeiros minutos do seu dia se deparou com uma lindíssima homenagem ao receber uma ligação pra lá de especial do casal de amigos, Thiaguinho e Carol Peixinho.

Em seu perfil no Instagram, Thiaguinho compartilhou um registro nos Stories do momento da ligação. "Aquela ligação de amor! Ahhhhh Ferrrr... Feliz aniversário! Deus continue protegendo e iluminando sua vida e nossa amizade! Você é um presente de Deus! Muito amor e admiração por você! Aproveite demais seu dia! E continue sendo luz pra todos nós que te rodeamos. Parabéns, Fernanda", escreveu o cantor de pagode.

