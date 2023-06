Após ligação para Fernanda Souza, Thiaguinho curte viagem na Noruega: “Absurdo"

Ao lado de Carol Peixinho, Thiaguinho exibiu os registros de sua viagem pela Europa; veja as fotos

O cantor Thiaguinho encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua viagem em família. Ele aproveitou alguns dias de descanso em sua turnê pela Europa, ao lado da mulher, a ex- BBB e dançarina Carol Peixinho.

Nos cliques publicados no feed do Instagram no início desta segunda-feira, 19, o artista surgiu sorridente aproveitando vários momentos com a amada. Em algumas imagens, o pagodeiro aparece em passeio pela cidade de Bergen, usando um look de verão, composto por bermuda, camiseta e um tênis Nike Air Force nos pés. Além de uma bolsa triangular da PRADA, avaliada em R$ 12,5 mil.

“Bergen / Noruega. Um ótimo lugar pra encerrar essa tour inesquecível pela Europa! Só gratidão por tudo que estamos vivendo! Que lindo e que paz! ”, comemorou o cantor, na legenda da postagem que atraiu diveros comentários.

Os fãs não pouparam elogios: "Tem que trazer Tardezinha pra Noruega .. nunca te pedi nada", disse uma internauta. "Que lugar A B S U R D O de lindo!!", declarou outra. "Paz absurda nesse lugarzin e muitos momentos juntins", escreveu a eleita do artista.

Mesmo longe do Brasil, Thiaguinho e Carol Peixinho não deixaram de homenagear Fernanda Souza em seu aniversário. Na manhã do último domingo, 18, o cantor prestou uma linda homenagem para a ex-mulher. É que o casal, surpreendeu a atriz com com uma ligação pra lá de especial.

Thiaguinho compartilhou um registro nos Stories do momento da ligação."Aquela ligação de amor! Ahhhhh Ferrrr... Feliz aniversário! Deus continue protegendo e iluminando sua vida e nossa amizade! Você é um presente de Deus! Muito amor e admiração por você! Aproveite demais seu dia! E continue sendo luz pra todos nós que te rodeamos" Parabéns, @fernandasouzaoficial", escreveu ele.

Sem camisa, Thiaguinho chama atenção ao exibir braços musculosos: "Tá fortão"

Há poucos dias, Thiaguinhousou as redes sociais, para mostrar para os seus seguidores como está curtindo as férias. Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor compartilhou algumas fotos sem camisa e contou que está aproveitando o período longe dos palcos para cuidar da mente e do corpo.

Em algumas imagens, ele exibe os braços musculosos ao posar à beira da piscina e também durante um treino no parque."Cuidando de mim! Corpo & Mente! Treinin… Piscininha… Berço… Oração… Violão… Meditação… BBB… Tô nessa pegada! Kkkkkk Tô ausente daqui por motivos de FÉRIAS! E tá uma delícia…", contou o artista, dando detalhes da programação especial.