Fernanda Souza recebe ligação de Thiaguinho e Carol Peixinho: "Presente de Deus"

Thiaguinho e Carol Peixinho conversaram com Fernanda Souza para parabenizá-la por seu aniversário

Surpresa boa! A manhã deste domingo, 18, começou com muita festa para Fernanda Souza! Isso porque a atriz está completando mais um ano de vida e logo nos primeiros minutos do seu dia se deparou com uma lindíssima homenagem aoreceber uma ligação pra lá de especial do casal de amigos, Thiaguinho e Carol Peixinho.

Em seu perfil no Instagram, Thiaguinho compartilhou um registro nos Stories do momento da ligação."Aquela ligação de amor! Ahhhhh Ferrrr... Feliz aniversário! Deus continue protegendo e iluminando sua vida e nossa amizade! Você é um presente de Deus! Muito amor e admiração por você! Aproveite demais seu dia! E continue sendo luz pra todos nós que te rodeamos" Parabéns, @fernandasouzaoficial", escreveu o cantor de pagode, que está na Europa em um cruzeiro com a amada.

Vale ressaltar que em abril de 2022, Fernanda Souza assumiu o namoro com Eduarda Porto ao compartilhar uma foto das duas juntas nas redes sociais. “Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si, é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou para nós... Amor é amor”, afirmou na época.

VEJA O STORY DE THIAGUINHO:

Foto: Reprodução/Instagram

Fernanda Souza surge com a namorada no show do ex-marido, Thiaguinho

Há pouco tempo atrás, a apresentadora Fernanda Souza encantou seus seguidores ao compartilhar um momento de diversão com a namorada,Eduarda Porto. As duas foram prestigiar o show Tardezinha, que é do seu ex-marido, o cantor Thiaguinho.

Nos stories do Instagram, elas apareceram curtindo, cantando e pulando enquanto curtiam o show de Thiaguinho. Sorridentes, as duas mostraram sintonia no momento de alegria. “Obrigada por nos proporcionar seis horas de pura alegria... Te amamos sem fim!”, disse ela na imagem.