Carol Peixinho aparece em clima romântico com Thiaguinho durante viagem pela Irlanda

Ex-BBB Carol Peixinho encanta seguidores com cliques de sua viagem pela Irlanda ao lado de Thiaguinho

Nesta quarta-feira, 14, a apresentadora e ex-BBB Carol Peixinho usou suas redes sociais para compartilhar uma sequência de cliques de sua viagem pela Irlanda, na Europa. Junto do namorado, o cantor de pagode Thiaguinho, a musa apareceu em um clima romântico e ostentou uma paisagem maravilhosa nas fotos.

“Amo desbravar novos destinos! Irlanda”, escreveu a ex-participante do Big Brother Brasil, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji da bandeira do país europeu.

Nos cliques, Carol aparece sentada de frente para um lindo lago, com uma paisagem para lá de magnífica. A apresentadora também aproveitou para mostrar detalhes dos locais irlandeses, posando ao lado de seu namorado em cliques lindos. As fotos arrancaram uma enxurrada de elogios dos internautas.

“Cês são lindos em qualquer lugar do mundo”, apontou uma seguidora. “O casal perfeito no lugar perfeito”, comentou uma outra pessoa. “Amo! Adoro sua energia”, exaltou um terceiro usuário. “Dias de paz, amor e leveza”, apontou uma outra internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, carinhas de apaixonados, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Carol Peixinho e da Irlanda.

Cliques com body cavado

Recentemente, a apresentadora e influenciadora digital Carol Peixinho elevou a temperatura da web ao compartilhar alguns cliques de um antigo ensaio que nunca postou, nos quais aparece usando um body verde bem cavado, arrancando uma enxurrada de elogios de seus mais de milhões de seguidores.

"Shooting nunca postado", escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de diamante, além da famosa hashtag #TBT. Nos cliques, a musa aparece usando um body verde-limão bem cavado, exibindo suas curvas maravilhosas e suas pernas incríveis. A influenciadora digital ainda completou o look com alguns acessórios verdes, além de um salto bem alto, da mesma cor da roupa que estava usando durante o ensaio fotográfico.