Em Pernambuco, Íris Stefanelli ostenta corpaço ao surgir com maiô cavado: "Espetacular"

A apresentadora Íris Stefanelli ganhou elogios ao exibir seu corpo escultural durante uma passeio de lancha

Na tarde desta sexta-feira, 20, Íris Stefanelli (43) deixou os fãs das redes sociais eufóricos ao compartilhar uma foto durante sua viagem.

A apresentadora e ex-BBB está curtindo as férias na Praia dos Carneiros, em Pernambuco, e exibiu suas curvas impecáveis ao surgir usando um maiô cavadíssimo ao passear de lancha.

O clique de Stefanelli fazendo pose chamou a atenção dos internautas, que encheram a publicação de elogios para a loira.

"É uma beleza para uma pessoa só", disse uma seguidora. "Perfeita, toda maravilhosa da cabeça aos pés", comentou um internauta. "Deusa", falou uma admiradora. "Simplesmente espetacular", escreveu uma fã.

Confira o clique de Íris Stefanelli de maiô:

Casa invadida

No ano passado, Íris Stefanelli revelou que teve sua casa foi invadida por bandidos. A ex-BBB, que mora em Uberlândia, Minas Gerais, surgiu bastante abalada em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, e contou que os bandidos levaram todas as chaves e controles de acesso ao local. Além disso, eles também roubaram as roupas de seus pais.

"Eu estou nervosa, tremendo, mas preciso dar um recado para quem mora em Altamira. Os assaltos voltaram, vocês sabem que é assim, eles começam assaltando uma casa, assaltam outra, outra, aí param. Pois bem, eles voltaram. Entraram na minha casa, levaram todas as roupas da minha mãe e do meu pai, a televisão, quebraram três portas", revelou.

