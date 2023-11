Em Noronha, Bruna Griphao chama atenção ao ostentar suas curvas: "Deusa"

A atriz e ex-BBB Bruna Griphao impressionou os seguidores das redes sociais ao surgir renovando o bronzeado em Fernando de Noronha

Bruna Griphao elevou a temperatura das redes sociais nesta quinta-feira, 23, ao compartilhar uma sequência de cliques curtindo o dia em Fernando de Noronha. Elaaproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado na praia.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz e ex-participante do BBB 23 aparece ostentando suas curvas impecáveis ao surgir usando um biquíni fio-dental preto, e seu corpo sarado chamou a atenção dos fãs, que encheram a postagem de elogios. "Deusa", disse uma seguidora. "Linda sempre", escreveu outra. "Perfeita demais", afirmou um admirador.

Recentemente, Griphao participou do podcast 'PodDelas', e falou sobre sua participação no BBB 23. "O Big Brother me trouxe uma coisa que eu tinha perdido há muito tempo, que é coragem. Eu me reencontrei muito numa mulher corajosa que tinha perdido. Essa realização pessoal não tem preço. Meus pais falam 'O Big Brother te salvou', e eu estava muito mal mesmo", confessou.

Perrengue em show

Bruna Griphao foi assistir ao primeiro show do grupo mexicano RBD no Brasil, que aconteceu no Rio de Janeiro. Na companhia de sua amiga, a cantora e ex-BBB Pocah, a famosa passou por um perrengue para chegar até o Estádio Nilton Santos, na zona norte da cidade carioca. Abordada pela CARAS Brasil na entrada do evento, a artista contou que quase não conseguiu chegar no show a tempo de assistir ao grupo.

"Cheguei na casa de Vivi [Pocah] eram cinco e pouco. Eu falei: 'A gente tem que sair cedo que senão a gente não vai conseguir encontrar a Dulce [Maria]'. Ai, Vivi sempre no tempo dela, eu falei: 'Vai dar m*rda. Aí saímos, estava tudo parado e o Waze dando uma hora e meia [até chegar ao show]. E eu falei: 'Não vamos ver Dulce, morreu. Acabou o sonho, porque a gente era muito fã da Roberta'", contou a atriz e ex-BBB, buscou outra alternativa para chegar ao show. "Começamos a pedir mototáxi. A gente saiu no meio da rua, conseguimos pegar o mototáxi e, não satisfeitas, a gente parou no lugar errado [...]", revelou.