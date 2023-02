Em Minas Gerais, Bella Falconi ostenta barriga chapada em foto de biquíni

Bella Falconi mostrou que o shape está em dia ao curtir paisagem mineira

Uau! Bella Falconi (37) colocou o corpão pra jogo na tarde desta sexta-feira, 17. A influenciadora está curtindo seu pré-carnaval em um hotel na cidade de Padre Pinto em Minas Gerais. Mas além da paisagem paradisíaca, outra coisa chamou a atenção dos seguidores da morena: a boa forma em dia.

Bella posou só de biquíni, elegendo uma hot pant bege com alguns detalhes mais escuros, além da parte superior da roupa de banho fininha. No clique, a morena valorizou a barriga chapada e as pernas torneadas com sua pose. Outro detalhe é o sorriso da muda, que aparece em evidência no registro.

Além da beleza de Falconi, as grandes montanhas, o lago e uma pequena capela que aparecem no clique também deram o ar da graça na composição. Na legenda, Bella exaltou o lugar e a escolha das peças de banho: “Eu tô no paraisooooooo! E pra combinar com paraíso, um biquíni lindo”, contou para suas mais de 4 milhões de seguidoras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bella Falconi (@bellafalconi)

Nos comentários, os fãs da influenciadora se derreteram com muitos elogios: “Maravilhosa”, disse uma. “Perfeita”, disse outra seguidora. “Linda”, exaltou uma terceira. A beleza do lugar também não passou despercebida: “Que fazenda sensacional”, “Linda essa igreja de frente pra você”, disseram alguns dos admiradores de Bella.

Bella Falconi exibe barriga sarada em clique de biquíni à beira da piscina

Essa não foi a primeira vez que a influenciadora digital deixou as suas seguidoras babando com o corpão. No final do ano passado, Bella Falconi mostrou que leva o shape a sério quando posou na beira da piscina e exibiu o corpão sarado em um dia ensolarado.

De biquíni, camisa e óculos escuros, a morena parou o Instagram: “Hoje o dia amanheceu lindo aqui. Nosso lugar favorito em Tiradentes! Conhecem?", escreveu ela na legenda da publicação, também curtindo Minas Gerais.