Em clima de Natal, Luciana Gimenez surge apenas de maiô exibindo boa forma

A apresentadora Luciana Gimenez esbanjou boa forma ao surgir apenas de maiô em frente a sua árvore de Natal

Neste domingo, 25, Luciana Gimenez (53) está celebrando o Natal em grande estilo! A apresentadora surgiu apenas de maiô em novas fotos em seu Instagram.

Luciana apareceu com um maiô dourado em frente a sua luxuosa árvore de Natal! Esbanjando boa forma, a famosa apareceu com o bumbum à mostra decorando a árvore verde com a decoração inteira vermelha. A mãe de dois filhos ainda usava uma tiara com orelhas de rena.

“Eu e minha tradicional foto de maiô, então é Natal”, escreveu a apresentadora do Superpop na legenda das quatro fotos tiradas por Whagner Duarte.

Na noite de véspera de Natal, 24, Luciana compartilhou algumas fotos ao lado dos seus dois filhos, Lorenzo Fragali (11) e Lucas Jagger (23). O mais novo é fruto do relacionamento da apresentadora com Marcelo de Carvalho (61), e o mais velho nasceu do namoro de Luciana com o cantor Mick Jagger (79).

“Feliz Natal para todos vocês #meus amores”, escreveu a apresentadora da RedeTV! na legenda das três fotos feitas por Marcio Del Nero.

No cartão de fim de ano da família, a mãe aparecia inteira de branco com cropped e calça, Lorenzo também estava apenas vestindo branco com camiseta gola-polo e calça. Já Lucas usava uma camiseta com estampa de Natal e uma calça vermelha com árvores de Natal estampadas.

Investigou!

No final deste ano, foi ao ar a participação de Luciana Gimenez no programa “Lady Night” apresentado por Tatá Werneck (39).

Na atração, a mãe de Lucas e Lorenzo revelou que já contratou um detetive particular para investigar um de seus parceiros. Apesar de não ter revelado quem foi o investigado, Luciana foi casada por 12 anos com Marcelo de Carvalho.