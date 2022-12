Luciana Gimenez revela à Tatá Werneck que já contratou detetive particular: “Não vazou”

A apresentadora Luciana Gimenez comentou no “Lady Night” apresentado por Tatá Werneck que já contratou um detetive particular

Durante sua temporada de 2022, o talk-show “Lady Night” trouxe diversos convidados para conversarem ao lado de Tatá Werneck. A estrela mais recente ao sentar no sofá roxo do programa foi Luciana Gimenez.

A apresentadora fez uma revelação surpreendente e revelou que já contratou um detetive particular para investigar um de seus parceiros.

“Já fui casada, né Tatá?”, comentou Luciana sobre a motivação por trás da atitude. “Mas quando não vaza, contrata?”, questionou Tatá.

“Comigo não vazou”, disse a apresentadora do programa Superpop confirmando a informação que contratou um detetive.

Luciana ainda relembrou alguns de seus antigos relacionamentos, como um namoro com o cantor Rod Stewart. “Eu tinha 17 anos”, comentou.

A atual namorada de Renato Breia não revelou quem foi o marido que foi investigado. Porém, Luciana foi casada por 12 anos com o empresário Marcelo de Carvalho, relacionamento que gerou o filho caçula da apresentadora, Lorenzo.

A comandante do Superpop também teve um relacionamento com o cantor Mick Jagger, com quem teve o primeiro filho Lucas.

Belíssima!

Nesta última quinta-feira, 15, Luciana Gimenez levou seus fãs à loucura ao aparecer de barriga à mostra em suas redes sociais.

A apresentadora esbanjou beleza ao surgir vestido um cropped preto, deixando sua barriga sarada à mostra. Luciana ainda usava uma calça jeans rasgada e carregava uma bolsa com brilhantes.