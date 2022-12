Luciana Gimenez ultrapassa os limites da beleza ao surgir ostentando boa forma em cropped

A apresentadora Luciana Gimenez elevou a temperatura nas redes sociais ao compartilhar fotos em que aparecia com a barriga à mostra

Nesta quinta-feira, 15, Luciana Gimenez (53) deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram.

A apresentadora esbanjou beleza ao surgir vestido um cropped preto, deixando sua barriga sarada à mostra. Luciana ainda usava uma calça jeans rasgada e carregava uma bolsa com brilhantes.

“O que mais prezei até hoje, foi minha liberdade e sabe por quê? Porque posso seguir o caminho que quiser, tendo como único guia minhas vontades e decisões”, refletiu a mãe de Lucas Jagger na legenda.

Os fãs da comandante do “Superpop” adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Como pode ser tão linda?”, elogiou uma seguidora. E outro fã comentou: “Mulher você é muito DIVA”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Show de beleza!

Na semana passada, Luciana deu outro show de beleza em suas redes sociais. A apresentadora arrancou suspiros ao mostrar look ousado.

A morena apareceu deslumbrante vestindo um body com decote no limite e uma saia com transparência.