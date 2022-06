Em Cancún, ex-Fazenda Sthefane Matos ostenta corpaço escultural com biquíni corte alto: ''Ariel''

Ex-Fazenda Sthefane Matos renova o bronzeado de biquíni e exibe corpão em local paradisíaco no México

Redação Publicado em 01/06/2022, às 10h45

A ex-Fazenda Sthefane Matos (23), também conhecida como Sthe, deixou os fãs apaixonados na última terça-feira, 31, com um clique de parar o trânsito no México.

Aproveitando as férias em Cancún, a famosa exibiu o corpão sarado em um registro de biquíni. A peça, no estilo corte alto, destacou ainda mais as curvas da artista e a cinturinha da musa.

"Seria a princesa Ariel perdida em Cancún?", escreveu ela na legenda, brincando com o fato de estar com os cabelos vermelhos.

Os seguidores, é claro, entraram na brincadeira e não pouparam declarações. "As sereias existem", escreveu um admirador nos comentários. "Você é perfeita", destacou um segundo. "Eu fico fraco com essa sereia", brincou uma terceira.

Sthefane Matos renova o bronzeado de biquíni e exibe corpão em Cancún: