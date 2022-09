Elegante, Romana Novais surge com look todo preto, e Alok elogia: ''Gata''

Influenciadora e médica Romana Novais compartilha fotos usando conjunto todo preto e arranca elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 07h49

A influenciadora digital e médica Romana Novais (31) surgiu deslumbrante em novas fotos nas redes sociais ao apostar em um look all-black!

Na noite de segunda-feira, 12, a esposa do DJ Alok (31) compartilhou série de registros em que aparece produzida usando um conjunto todo preto, de calça e body bem justinho de mangas longas.

Apostando o carão e exibindo detalhes do look, a gata completou o visual com sandália e bolsa na mesma cor e posou com os cabelos presos em um rabo de cavalo nas imagens publicadas em seu feed no Instagram.

"Aquele preto básico confortável e que te deixa elegante ao mesmo tempo pra um dia cheio de reuniões", escreveu Romana na legenda da postagem.

"Gata!!!", se derreteu Alok nos comentários do post. "Linda demaisss", elogiou Bia e Branca Feres. "Maravilhosaaaaa", "Aff, essa mulher é muito linda", "Precisa ser perfeita assim ??", "Mulher você é gata demais!", exaltaram os admiradores.

Confira o look de Romana Novais:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Romana Novais Achkar Petrillo (@romananovais)

Romana Novais abre álbum de viagem com a família e a caçula rouba a cena

Recentemente, Romana Novais curtiu férias na companhia da família e abriu novo álbum de fotos ao lado do marido, Alok, e dos filhos! Aproveitando viagem em Ibiza com o DJ e os herdeiros do casal, Ravi e Raika, a mamãe coruja publicou sequência de registros do momento de diversão da família na praia. "Colecionando momentos com os amores da minha vida!! Que a alegria das crianças contagie vocês também", escreveu Romana. A caçula da família chamou atenção dos fãs pela fofura e recebeu elogios na web."A Raika é tão fofinha, ela tem uma energia tão linda, mesmo tão pequena", disse uma admiradora. "Uma boneca linda", elogiou outra. "Eu não posso com a Raika", destacou uma terceira. "Como a Raika cresceu", reparou mais uma.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!