Duda Reis volta às origens com mudança de visual: "Minha melhor versão"

De cabelo novo, Duda Reis volta às origens ao mudar o visual e compartilha o resultado em suas redes sociais; confira as fotos!

Iniciando mais um mês, a atriz Duda Reis decidiu repaginar o seu visual para viver uma nova fase. Nesta segunda-feira, 4, a famosa contou que voltou às origens e voltou com uma cor de cabelo que foi muito marcante em sua carreira: o ruivo!

Em seu perfil oficial do Instagram, a musa publicou um clique mostrando que abandonou os fios loiríssimos para apostar novamente nas madeixas laranjas. "De volta à minha melhor versão", escreveu Duda na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para a mudança de visual. "Sua melhor versão! Maravilhosa meu amor", declarou seu marido e cabeleireiro responsável pela mudança, Du Nunes. "LINDA", disse a atriz e ex-BBB Bruna Griphao. "Nasceu pra ser ruiva", declarou um internauta. "Imagina ser bonita assim gente, sabe", enalteceu outro. "Com esse cabelo você fica ainda mais linda", disse mais um.

Confira o resultado:

Duda Reis revela se tem planos para engravidar em 2024

Recém-casada com o cabeleireiro DuNunes, a atriz Duda Reis já está pensando em dar mais um passo em sua relação. Respondendo a perguntas de seus seguidores nas redes sociais, a famosa contou que o casal planeja ter filhos ainda este ano."Vem baby dos Du's", escreveu ela ao ser questionada sobre ter herdeiros.

A artista ainda contou segredos de seu vestido de noiva, que chamou atenção por ser curto, e revelou que pretende colocá-lo num lugar de destaque. "Ele é a coisa mais linda do mundo, né?! Vou colocar numa moldura, uma joia! Sem contar que está bordada a constelação do dia que fui pedida em casamento no vestido todo. Nunca vi nada tão especial e lindo... não poderia ser mais minha cara!", contou Duda, que se casou em uma cerimônia intimista e luxuosa em novembro de 2023.