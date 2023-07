Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, ostenta cintura fininha em cliques de biquíni: "Perfeita"

A influenciadora digital Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, chamou a atenção ao exibir o corpo sarado

Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador de futebol Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 5, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpo sarado.

A influenciadora digital aproveitou o dia ensolarado para ir a uma praia do Rio de Janeiro renovar o bronzeado. Nos cliques publicados no feed do Instagram, ela surgiu usando um biquíni fio-dental e um shorts de crochê branco, enquanto fazia algumas poses, sendo as primeiras em um banheiro e outras na areia. "É só vir, amor", escreveu na legenda.

Ao dividir os registros, a cintura fininha e as curvas da irmã de Gabigol se destacou, recebendo diversos elogios dos internautas. "Linda", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Sem defeitos", comentou uma fã. "Você não tem noção do quanto você é linda", afirmou mais uma.

Recentemente, Dhiovanna fez um sério desabafo sobre algumas críticas que vem recebendo dos internautas sobre sua aparência. "[...] Todas as fotos que eu posto, qualquer coisa que eu faça as pessoas estão vindo até mim para ficar dizendo: 'Nossa como você está diferente; Nossa como você está feia; Nossa, seu antes e depois muda muito hein…', Porr* gente, na moral. Quando eu digo que eu não me importo com o que dizem sobre mim, é porque eu realmente não me importo. Só que começa a ser uma coisa muito chata, porque eu não me importo, mas outras pessoas podem se importar. Então parem de cobrar do outro algo que vocês não se importam, seja falar do outro, da vida do outro, da aparência do outro", desabafou a influencer.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dhiô Barbosa. (@dhiovannab)

Problema de saúde

Recentemente, a influenciadora digital e modelo Dhiovanna Barbosa usou suas redes sociais para revelar que está com pedra no rim. Se recuperando de uma cirurgia de endometriose, a irmã do atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, falou de seu pós-operatório e como descobriu o problema.

"Estou praticamente 100%, mas descobri que tô com pedra no rim. Juro, eu passo por uns testes que só Deus! Tô sentindo umas dores bem fortes, como se fosse cólica. Tanto que achei que era por conta do pós-operatório. Mas descobri que estou com esse mini cálculo renal. Agora o que me resta é tomar remédio e esperar isso passar. Mas, tirando as dores, estou bem, sim", contou.