Dhiovanna Barbosa desabafa após comentários sobre sua aparência: ‘Muito chata’

Irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa se chateia com comentários sobre sua aparência nas redes sociais

Nesta última quarta-feira, 17, a influenciadora digital e modelo Dhiovanna Barbosa (21), irmã do jogador de futebol do Flamengo, Gabigol (26), usou suas redes sociais para fazer um sério desabafo sobre algumas críticas que vem recebendo dos internautas sobre sua aparência. A musa abriu seu coração sobre o hate que sofre todos os dias em seu perfil.

“To vindo aqui para falar com vocês sobre uma coisa muito chata. Eu sou a última pessoa que me importo sobre as coisas que falam sobre mim, sobre a minha aparência. Mas tem um nível de estresse que as pessoas conseguem alcançar quando falam de você sem parar. E é isso que está acontecendo”, começou Dhiô, em seu perfil oficial no Instagram.

“Todas as fotos que eu posto, qualquer coisa que eu faça as pessoas estão vindo até mim para ficar dizendo: ‘Nossa como você está diferente; Nossa como você está feia; Nossa seu antes e depois muda muito hein…’, Porr* gente, na moral. Quando eu digo que eu não me importo com o que dizem sobre mim, é porque eu realmente não me importo. Só que começa a ser uma coisa muito chata, porque eu não me importo, mas outras pessoas podem se importar. Então parem de cobrar do outro algo que vocês não se importam, seja falar do outro, da vida do outro, da aparência do outro”, finalizou a irmã da Gabigol.

Dhiovanna Barbosa ostenta corpão escultural em novos cliques de biquíni na praia

Conhecida pelo corpo perfeito, a influenciadora digital Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador de futebol do Flamengo, Gabigol, surgiu recentemente aproveitando uma praia. Ela apareceu para renovar o bronzeado nas areias do Rio de Janeiro. Como já é costume, a bela escolheu a praia da Barra da Tijuca, e foi clicada usando um biquíni ousado que deixou seu corpo todo tatuado em evidência.

