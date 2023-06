Dhiovanna Barbosa descobre problema de saúde durante pós-operatório de endometriose

Irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa, confunde sintomas de doença com dores de recuperação de cirurgia

Nesta última quarta-feira, 14, a influenciadora digital e modelo Dhiovanna Barbosa usou suas redes sociais para revelar que está com pedra no rim. Se recuperando de uma cirurgia de endometriose, a irmã do atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, falou de seu pós-operatório e como descobriu o problema.

“Estou praticamente 100%, mas descobri que tô com pedra no rim. Juro, eu passo por uns testes que só Deus!”, revelou a influenciadora digital, através de um stories que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Além disso, a modelo deu alguns detalhes dos sintomas e contou que ficou confusa no começo por achar que eram por conta da cirurgia. “Tô sentindo umas dores bem fortes, como se fosse cólica. Tanto que achei que era por conta do pós-operatório. Mas descobri que estou com esse mini cálculo renal. Agora o que me resta é tomar remédio e esperar isso passar. Mas, tirando as dores, estou bem, sim”, finalizou.

Dhiovanna Barbosa desabafa após comentários sobre sua aparência: ‘Muito chata’

Recentemente, Dhiovanna Barbosa desabafou sobre algumas críticas que recebe sobre sua aparência. “To vindo aqui para falar com vocês sobre uma coisa muito chata. Eu sou a última pessoa que me importo sobre as coisas que falam sobre mim, sobre a minha aparência. Mas tem um nível de estresse que as pessoas conseguem alcançar quando falam de você sem parar. E é isso que está acontecendo”, começou Dhiô, em seu perfil oficial no Instagram.

“Todas as fotos que eu posto, qualquer coisa que eu faça as pessoas estão vindo até mim para ficar dizendo: ‘Nossa como você está diferente; Nossa como você está feia; Nossa seu antes e depois muda muito hein…’, Porr* gente, na moral. Quando eu digo que eu não me importo com o que dizem sobre mim, é porque eu realmente não me importo. Só que começa a ser uma coisa muito chata, porque eu não me importo, mas outras pessoas podem se importar. Então parem de cobrar do outro algo que vocês não se importam, seja falar do outro, da vida do outro, da aparência do outro”, finalizou a irmã da Gabigol.

