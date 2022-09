Deslumbrante, Juliana Paes exibe decotão poderoso ao posar com look prateado: ''Chiquérrima''

Atriz Juliana Paes aposta em vestido curtinho brilhante para o 'Caldeirão' e arranca elogios da web ao colocar decote para jogo

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 11h55

Dona de uma beleza estonteante, Juliana Paes (43) costuma receber muitos elogios dos seguidores na web, e desta vez, não foi diferente!

Ao compartilhar o look escolhido para mais uma gravação do programa Caldeirão, comandado pelo apresentador Marcos Mion (43), a artista encantou com o post, que rapidamente ganhou curtidas e comentários os fãs.

Nas imagens, publicadas em sua conta no Instagram, a famosa elegeu um vestidinho luxuoso de mangas compridas e brilhante com paetês, bem curtinho, deixando suas pernas saradas em evidência. Com parte dos cabelos presos, ela optou por uma maquiagem leve e completou o visual com acessórios prateados.

"Quem tá pronto pro #Caldeirola? Sábado é dia de brilhar, dar risada alta e curtir o @caldeiraonaglobo do jeito que a gente gosta!!! Vem comigo!!!", escreveu Juliana.

"Jesus amadooo só foto lindaaa", elogiou Maria Joana. "Chiquérrima", disse uma internauta. "Ela sempre arrasa né meu Deus!!! Perfeita demais", exaltou outra. "Uma Deusa!", disse uma terceira. "Que beldade", comentou mais uma.

Confira a produção impecável de Juliana Paes para o 'Caldeirão':

