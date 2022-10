Deslumbrante, Jakelyne Oliveira exibe look laranja em vídeo com Mariano: ''Casal de milhões''

Modelo Jakelyne Oliveira encanta os fãs ao surgir coladinha com o namorado, Mariano, mostrando produção para casamento

A modelo e influenciadora digital Jakelyne Oliveira (29) colecionou elogios dos internautas ao dividir momento encantador na companhia do namorado, Mariano (35)!

Na quarta-feira, 05, a Miss compartilhou um vídeo no maior chamego com o cantor, exibindo a produção dos dois para um casamento de amigos. Nas imagens, o casal aparece trocando beijos, carinhos e olhares apaixonados.

Para a cerimônia, a morena escolheu um look bem vibrante: um lindo vestido longo laranja com uma fenda enorme, deixando à mostra suas pernas torneadas. Já o sertanejo, apareceu com camisa e terno azul marinho.

"Dizem que o amor bate na porta quando chega a vez transformando de dentro para fora e olha o que ele fez, eu sou bem melhor com você…", escreveu Jakelyne ao legendar a postagem.

Nos comentários, os seguidores destacaram a beleza do casalzão. "Lindoooo de ver a parceria, sintonia, amooooor de vocês! Seus lindos!", disse Flávia Viana. "O casal mais lindo do mundo, temos", babou uma fã. "Tudo perfeito! Casal de milhões", falou outra. "Casalzão, Deus abençoe a vocês", desejou uma terceira. "Tão fofinhossssssss", comentou mais uma.

"Pronta para celebrar o amor", disse Jake em outro post mostrando o visual poderoso.

Confira o registro encantador de Jakelyne Oliveira com Mariano:

Jakelyne Oliveira curte noitada com vestido curtinho

Recentemente, foi comemorado os 15 anos da dupla Munhoz & Mariano, e Jakelyne Oliveira esteve presente para prestigiar o amado. Com um look elegante, a ex-peoa exibiu sua beleza de milhões e encantou internautas. Ela compartilhou uma série de fotos para mostrar seu look para a noite especial. A miss apostou em um vestido curtinho preto e branco, e deixou as pernas torneadas em evidência com a produção.

