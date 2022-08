Deborah Secco abre álbum de fotos de biquíni e exibe corpaço escultural: ''Musa''

A atriz Deborah Secco colocou o corpão espetacular para jogo em uma sequência de fotos de biquíni

Redação Publicado em 26/08/2022, às 18h29

Deborah Secco (42) compartilhou uma sequência de fotos deslumbrantes no verão europeu e impressionou ao exibir o corpaço escultural de biquíni. A beleza da atriz chamou a atenção da web, que lotou os comentários com elogios.

Nas imagens e vídeos, a artista aparece em diferentes poses colocando para o jogo as curvas impecáveis e o abdômen trincado. "Achados no rolo de câmera... dos stories pro feed!!", escreveu ela na legenda.

Os fãs rapidamente deixaram vários comentários elogiando Deborah. "Musa linda que AMO", "Dona de toda beleza do universo!", "Gatíssima", "Que mulherão", dispararam eles.

Recentemente, Deborah Secco escolheu um look ousado para fazer um novo ensaio fotográfico e, nas redes, mostrou as fotos que fez com um look curtinho.

DEBORAH SECCO FALA SOBRE A ESTADIA EM PORTUGAL

Deborah Secco (42) atualizou as redes sociais com registros belíssimos da sua estadia em Portugal durante as gravações da série Codex 632. Podendo curtir o verão europeu, a atriz exibiu as curvas impecáveis em diferentes fotos na praia e com biquínis fininhos. Além disso, ela relembrou a visita do marido, Hugo Moura, e da filha, Maria Flor (6).

