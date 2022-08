Deborah Secco aparece com decote invertido em novo ensaio fotográfico

Deborah Secco quase mostra demais ao usar blusa curtíssima e com decote invertido para novas fotos

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 18h52

A atriz Deborah Secco (42) escolheu um look ousado para fazer um novo ensaio fotográfico. Nesta quarta-feira, 24, ela mostrou as fotos que fez com um look curtinho.

Nas imagens, a morena apareceu com um moleton com decote invertido, que deixou à mostra uma parte dos seios dela. Para completar o visual, a musa usou shorts jeans na cor rosa. “Um close de quarta não faz mal a ninguém”, disse na legenda.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com os cliques. “Escândalo”, disse um seguidor. “Cada dia mais linda e estilosa”, declarou outro. “Bela demais!”, escreveu mais um.

Deborah Secco ostenta corpaço perfeito em praia de Portugal

Nos últimos dias, Deborah Secco aproveitou o verão europeu com muita beleza. Em Portugal, para gravar uma série, a atriz compartilhou fotos na praia e chamou a atenção ao mostrar seu corpaço em vários cliques.

Pelos Stories do Instagram, a artista publicou fotos de biquíni e ostentou o corpaço torneado. "Antes do trabalho... Sol!", escreveu ela na legenda.

